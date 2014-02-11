Начальник колонии о Тимошенко: Изменение уровня содержания в больнице не предписано законом

Украинское законодательство не предусматривает изменения уровня безопасности содержания экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, где она проходит курс лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Коминтерновского районного суда Харькова сказал начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

“Из тех аргументов, которые приводил Плахотнюк о том, что можно изменить уровень содержания в больнице, - это не предписано ни одним законом”, - сказал Коплащиков.

По его словам, вопрос лечения осужденных в городских заведениях здравоохранения регулируется общим приказом Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы Украины.

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“Для этого выделены специальные помещения в этих больницах. Эти помещения оборудованы. Но, самое главное, эти помещения не предусматривают разделения осужденных во время лечения на какие-то уровни безопасности. То, что имеет в виду Плахотнюк, изменить уровень безопасности в больнице, такое не предусмотрено законодательством”, - подчеркнул начальник колонии.

“В больнице невозможно? Мы не имеем никакого отношения к ЦКБ “Укрзализныци”, а тем более к изменению каких-то уровней безопасности”, - добавил Колпащиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня после 14-ти часов Коминтерновский районный суд Харькова удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на отказ ей в смягчении режима содержания.

Во время обсуждения адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк подчеркнул, что все законодательные основания для принятия решения об облегчении режима в деле экс-премьера соблюденные и предусмотренных законом ограничений, которые могли бы быть основанием для отказа, нет.

Плахотнюк выразил убеждение, что основания, по которым Тимошенко отказали в переведении на участок социальной реабилитации, “надуманные и искусственные”.

Он отметил, что администрация Качановской колонии необоснованно пыталась привлечь Тимошенко к работе на должности швеи. Адвокат добавил, что закон не обязывает осужденных работать и, в случае привлечения Тимошенко к работам, администрация должна обеспечить ее работой, которая отвечает образованию и способностям экс-премьера.

Плахотнюк подчеркнул, что осужденная работает председателем ВО “Батькивщина” и она готова перечислять часть своей заработной платы для покрытия расходов на содержание.

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Адвокат также обратил внимание на то, что администрация колонии не изучила вопрос состояния здоровья Тимошенко и не учла, что она не работает по состоянию здоровья.

Защитник отметил, что все взыскания, которые налагались на Тимошенко, погашены. Поэтому они будут учитываться как характеризующий фактор для вынесения решения.

“Все взыскания надуманы и не характеризуют Тимошенко как злостного нарушителя условий содержания”, - сказал Плахотнюк.

Он также добавил, что вопрос погашения гражданского иска, предъявленного Тимошенко, тоже не может быть основанием для отказа.

“Решение комиссии в обязательном порядке должно быть отменено”, - сказал адвокат.

По его мнению, администрация Качановской колонии имеет возможности создать участок социальной реабилитации в ЦКБ “Укрзализныци”, где проходит лечение Тимошенко.