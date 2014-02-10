Закон об амнистии выполняется властью в полном объеме - Рыбак

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

Рыбак сообщил, что обратился к генеральному прокурору информировать руководство парламента по этому вопросу, потому что «есть заявления ряда лидеров радикальных группировок с Майдана, что закон об амнистии не выполняется».

«По информации, поступившей вчера, идет последовательное освобождение задержанных во время столкновений и противостояний», - сказал Рыбак.

Он заметил, что, по сообщению самих оппозиционеров, задержанными остаются около 50 человек, а более 200 человек уже вышли на свободу из мест, где они содержались.

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По его убеждению, все, кто находятся за решеткой из-за участия в акциях, будут освобождены, уголовное преследование будет завершено, «чтобы никого не преследовали следственные органы».

При этом Рыбак отметил, что митингующие также должны выполнять свои обязательства: разблокировать помещение государственных учреждений, областных администраций, улицу Грушевского. «Власть и органы местного самоуправления должны работать», - отметил он.

По словам Рыбака, свои обязательства по выполнению закона об амнистии должны выполнить обе стороны - как власть, так и оппозиция.