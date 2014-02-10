С Булатовым встретилась Президент Литвы

С одним из лидеров Автомайдана Дмитрием Булатовым, который сейчас находится на лечении в Вильнюсе, встретилась Президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом сообщает Hromadske.TV на своей странице в Twitter

В Twitter размещено фото встречи Булатова и Грибаускайте, однако, кроме самого факта встречи, других подробностей пока еще нет.

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Как сообщал УНИАН, Булатова похитили 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, пытали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику «Борис».

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч.2. ст.146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск и он фигурирует в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) в качестве подозреваемого.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.