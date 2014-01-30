Активист Автомайдана Булатов нашелся - Стець
20:49, 30 января 2014Политика
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Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов, который не выходил на связь с 22 января, нашелся.
Булатов нашелся, утверждает Стець
"Предварительная информация, Булатов нашелся!!! Будто живой!!! Пока все.... Буду информировать...", - написал в Facebook народный депутат от "Родины" Юрий Стець.
Информации о состоянии здоровья и местоположении активиста на данный момент нет.
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