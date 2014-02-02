Кличко: Булатов отправился на лечение в Литву

Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов пройдет лечение в Литве.

Об этом сообщает REUTERS со ссылкой на лидера партии "Удар" Виталия Кличко.

Кличко рассказал в интервью агентству, что Булатов отправился в столицу Латвии Ригу. При этом его помощник добавил, что оттуда активист направится в Литву, где и планирует пройти лечение.

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Как сообщал УНИАН, в Генпрокуратуре заявили, что никаких препятствий для выезда одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова за границу нет, поскольку суд предоставил соответствующее разрешение.