Тягнибок призвал Майдан пикетировать парламент
14:42, 09 февраля 2014Политика
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Тягнибок призывает украинцев пикетировать парламент с требованием вернуть Конституцию 2004 года
Тягнибок призвал пикетировать парламент с требованием вернуть Конституцию-2004
Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок призывает украинцев пикетировать Верховную Раду с требованием вернуть Конституцию 2004 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок заявил, выступая на Народном вече на Майдане Незалежности.
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“На этой неделе, наверное, будет работать парламент. Мы еще не знаем, когда, но все готовимся в этот день вот в таком количестве, а может и больше, быть там, чтобы давить на эту банду, и чтобы вернуть Конституцию 2004 года”, - сказал Тягнибок.
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