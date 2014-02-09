Тягнибок призвал Майдан пикетировать парламент

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок призывает украинцев пикетировать Верховную Раду с требованием вернуть Конституцию 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок заявил, выступая на Народном вече на Майдане Незалежности.

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“На этой неделе, наверное, будет работать парламент. Мы еще не знаем, когда, но все готовимся в этот день вот в таком количестве, а может и больше, быть там, чтобы давить на эту банду, и чтобы вернуть Конституцию 2004 года”, - сказал Тягнибок.