Около 500 "титушек" хотят разобрать баррикады Майдана возле КГГА – «Батькивщина»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

Как отмечается в сообщении, «подавляющее большинство этих людей имеют характерный вид лиц, которых неоднократно власть нанимала для провокаций против Майдана и активистов».

В "Батькивщине" отметили, что ситуация контролируется отрядами самообороны Майдана, которые перегородили провокаторам доступ к баррикадам. Также на месте события находятся народные депутаты от оппозиции Сергей Пашинский, Владимир Арьев, Андрей Ильенко.

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В политсиле также отметили, что сегодняшний поход "титушек" к баррикадам – "знакомый почерк власти, которым пишутся ее последние дни".

"Сегодняшняя акция, как и многие предыдущие, имеет только одну цель – дать возможность подневольным телеканалам отснять картинку, чтобы показать, якобы это не власть противостоит народу, а что это конфликт между людьми. Мы убеждены, за этой провокацией стоит Министерство внутренних дел и лично его руководитель. Мы обращаемся также к "титушкам", которые выдают себя за киевлян, - не позорьте достоинство жителей столицы Украины", - говорится в сообщении “Батькивщины”.