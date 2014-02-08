В Луганской области в дом руководителя райорганизации ВО "Свобода" забросили "коктейль Молотова"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», уточнив, что это произошло вчера, 7 февраля.

«К счастью, адский «коктейль» не сработал – прогорел лишь «фитиль», сама бутылка не разбилась», - отмечается в сообщении.

Луганская «Свобода» расценивает это как покушение на жизнь националиста, «которое совершили провластные силы».

По данным пресс-службы, давление на руководителя Старобельской «Свободы» началось с утра: ночью «неизвестные» разрисовали забор возле дома Парамонова. «Причиной, без сомнения, стал старобельский Майдан, который состоялся в тот же день - 7 февраля. Очевидно, преступники, не сумев помешать проведению мероприятия, решили перейти все границы и совершить покушение, используя бутылку с зажигательной смесью», - заявили в «Свободе».

В связи с этим партийцы требуют от начальника Главного управления МВД Украины в Луганской области Евгения Польского, руководителя Луганской областной прокуратуры Анатолия Мельника и Службы безопасности Украины провести немедленное расследование и возбудить уголовное дело за покушение на убийство нескольких лиц в связи с общественной деятельностью.

«Если будет возбуждено дело за «хулиганство» или вообще «случайное падение неизвестной бутылки» – мы будем расценивать это как должностной подлог и фальсификацию дела», - заявили в «Свободе».