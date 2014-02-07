Раненых от взрыва в Доме профсоюзов отправили во Львов

Самооборона Майдана направила во Львов людей, пострадавших при взрыве в Доме профсоюзов 6 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Андрей Парубий.

«Ситуация очень простая – во Львове мы можем гарантировать им безопасность, и поэтому Роман вчера поехал на Львов, а Назар в эти минуты находится в направлении Львова», - сказал Парубий.

По его словам, во Львове ребятам будет оказана полная медицинская помощь, а также гарантирована безопасность.

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Как сообщал УНИАН, по данным активистов Майдана, 6 февраля около 9.30 произошел взрыв в Доме профсоюзов. Взорвалась коробка с якобы лекарствами, пострадали двое мужчин. У одного оторвана кисть руки, у второго травмирован глаз. Пострадавших направили в киевскую больницу №17. Из медучреждения, как сообщил руководитель охраны Дома профсоюзов Анатолий Медвидь, их пытались забрать правоохранители.

В Управлении связей с общественностью МВД сообщили, что милиция не может объективно разобраться по делу, поскольку ее не пустили в Дом профсоюзов.