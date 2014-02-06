Раненых от взрыва в Доме профсоюзов в больнице охраняют ветераны Афганистана

18:04, 06 февраля 2014
Политика
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Охрана Майдана не позволяет правоохранителям забрать пострадавших.

Анатолий Ведмидь / Espreso.TV

В 17-й больнице, где находятся двое раненых в результате взрыва в Доме профсоюзов, много правоохранителей. Безопасность потерпевшим обеспечивают народные депутаты и подразделение ветеранов Афганистана, сообщает Еспресо.TV

Об этом руководитель охраны Дома профсоюзов Анатолий Медвидь сообщил во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

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Как передает корреспондент УНИАН, Медвидь отметил, что правоохранители хотят забрать пострадавших, однако охрана Майдана не позволяет им этого сделать. 

"На всех выходах дежурит милиция в бронежилетах. Аргументируют необходимостью охраны пострадавшего. На месте достаточно депутатов и активистов, для охраны от "правоохранителей", - написала в своей странице в Facebook народный депутат Леся Оробец.

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