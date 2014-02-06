Пострадавшему во взрыве в Доме профсоюзов оторвало кисть руки - МВД

Активисту Майдана в результате взрыва в Доме профсоюзов оторвало кисть руки.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью столичной милиции.

По данным правоохранителей, в 12.20 на спецлинию «102» от врача поступило сообщение о том, что в одну из городских больниц доставлен мужчина в тяжелом состоянии.

«У потерпевшего диагностировано повреждение глаз, а также оторвана кисть руки. Раненый находится без сознания. Возраст и местожительство мужчины сейчас не установлены», - сообщили в ОСО.

По словам врача, потерпевший находился в Доме профсоюзов на пятом этаже, открыл какую-то коробку, после чего произошел взрыв, в результате которого мужчина и получил травмы, отметили в милиции.

«В настоящее время у Дома профсоюзов находится следственно-оперативная группа Шевченковского райуправления столичной милиции. Активисты не допускают правоохранителей к месту происшествия», - говорится в сообщении.

Вторая группа сотрудников Шевченковского РУ направлена а больницу №17, чтобы пообщаться с потерпевшим, когда он придет в сознание, прибавили в ОСО

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Материалы внесены в Единый учет Шевченковского райуправления. Продолжается дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, по данным активистов Майдана, взрыв в Доме профсоюзов произошел сегодня, 6 февраля, около 09.30. Взорвалась коробка с лекарствами, пострадал мужчина.

В частности, как заявил активист Майдана Анатолий Ведмидь, “произошла провокация, в результате которой один из активистов Майдана получил тяжелую травму в результате открытия пакета с лекарствами, где была взрывчатка. У мужчины серьезно повреждена рука».

«Мы изучаем, что за взрывное устройство был в коробке. Пострадавший сейчас находится в больнице. Также не известно, кто принес эту коробку”, - сказал Ведмидь.