Для провокаций из Харькова в Киев свозят "титушек" - депутат

Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Швайка заявляет, что из Харькова в Киев свозят провокаторов для дискредитации отрядов самообороны Майдана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

По словам депутата, не возникает сомнений, что заказчиком провокаций является власть. Ведь, по данным «свободовца», людей для отправки на Киев собирали правоохранители Дзержинского района города Харькова.

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«Из надежных источников стало известно, что прошлой ночью из Харькова в Киев выехало несколько автобусов с «титушками», мелкими хулиганами и другими криминогенными элементами. Мне сообщили, что с собой они везут щиты, дубинки, обмундирование и все, что может напоминать элементы формы активистов самообороны Майдана. Задача этих людей очевидна – совершать провокации в Киеве с целью дискредитации отрядов самообороны Майдана. За это молодчикам обещают заплатить по 500 грн», – рассказал Швайка.