Европарламент принял резолюцию по Украине и призвал ЕС наказать виновных в насилии над активистами

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Европейский Союз и страны-члены начать подготовку адресных санкций на поездки, активы и недвижимость для украинских чиновников, парламентариев, олигархов, ответственных за "суровые меры и смерти" Евромайдана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в резолюции Европарламента, принятой во время сессии в Страсбурге. Дебаты по украинскому вопросу состоялись в среду.

Европейский парламент призывает институты ЕС, страны-члены принять немедленные меры, включая дипломатическим давлением и подготовкой индивидуальных мер и санкций на поездки, активы, недвижимость тех украинских чиновников, законодателей и их бизнес-спонсоров (олигархов), которые ответственны за применение суровых мер и смерти протестующих, и активизировать усилия для остановки отмывания денег и уклонения от уплаты налогов украинскими компаниями и бизнесменами в европейских банках", - говорится в резолюции.

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Также Европейский парламент призывает Президента Украины Виктора Януковича прекратить использовать "Беркут" и другие специальные подразделения в провокациях, похищении людей, пытках и избиениях.

"Европарламент призывает Президента Януковича приказать прекратить такую практику и требует немедленного и безусловного освобождения и политической реабилитации всех демонстрантов и незаконно задержанных политических заключенных, включительно с Юлией Тимошенко", - говорится в резолюции.

Евродепутаты выразили обеспокоенность силовым противостоянием, осудив нападения на мирных граждан, журналистов, студентов, представителей гражданского общества.

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Депутаты также призвали представителей протестующих и власти воздерживаться от применения силы и выразили обеспокоенность действиями как "титушек", так и радикалов.

Европарламент призвал украинские власти и оппозицию начать серьезный диалог с целью деэскалации конфликта. Резолюция также поддерживает идею, чтобы Европейский Союз продолжал играть роль посредника в этом процессе.

Также Европарламент призвал ЕС, США, МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк "продолжать готовить долговременный пакет конкретной финансовой поддержки, чтобы помочь Украине справиться с финансовой и социальной ситуацией, которая продолжает ухудшаться, и оказать экономическую поддержку для того, чтобы правительство Украины начало проводить необходимые глубокие и всеобъемлющие реформы украинской экономики".

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В резолюции евродепутаты поприветствовали и выразили поддержку работе, которая осуществляется ЕС и США по созданию ощутимого краткосрочного пакета помощи Украине, который должен быть предложен новому временному правительству Украины, чтобы облегчить тяжелую ситуацию с платежами».

Резолюция призывает к созданию постоянной миссии Европейского парламента в Украине, которая бы способствовала диалогу между сторонами политического противостояния.