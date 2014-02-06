Рыбак предлагает создать спецкомиссию для подготовки изменений Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед началом рассмотрения вопроса о проекте постановления об образовании Временной специальной комиссии ВР по вопросам подготовки и согласования законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно возвращения к парламентско-президентской форме правления.

На данный момент Рада снова объявила перерыв для консультаций лидеров фракций.

Рыбак отметил, что в настоящее время в ВР нет согласованного законопроекта о конституционной реформе. Соответственно, считает он, необходимо образовать ВСК по вопросам подготовки согласованного законопроекта.

Также спикер прибавил, что “те переговоры, какие мы проводили несколько дней в кабинете председателя Верховной Рады, они результата не дали”.

Спикер отметил, что сейчас, в частности, есть предложения КПУ и оппозиции об изменениях в Конституцию, и в состав ВСК, которую предлагается создать, должны входить представители всех фракций парламента, специалисты и представители Президента. Эта комиссия, по убеждению Рыбака, должна подготовить соответствующий законопроект в сжатые сроки, чтобы рассмотреть его в сессионном зале и принять решение об изменениях в Конституцию.