В ВР Кличко призвал депутатов проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года

Лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко призывает народных депутатов сегодня проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил на заседании парламента.

“Мы должны вернуться к конституционной реформе”, - отметил Кличко.

По его словам, это будет одним из путей выхода Украины из политического кризиса.

“Если мы этого не сделаем, то общество может взорваться”, - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что благодаря перераспределению власти в государстве депутаты станут “субъектами принятия решений, а не кнопкодавами”.

Кличко также призвал депутатов назначить дату выборов мэра Киева и горсовета и даты выборов в других областных центрах, где на сегодняшний день нет избранных народом руководителей.

Также Кличко заявил, что выступает категорически против федерализации страны.

“Федерализация страны — это путь к уничтожению суверенитета государства”, - отметил он.

По словам лидера «УДАРа», в этом направлении двигаться нельзя.

Кроме того, он высказался категорически против создания в Украине различных фронтов, слияния криминала с государственными структурами.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что оппозиция подготовила конституционный акт о возвращении к Конституции 2004 года.

Яценюк отметил, что в Украине “продолжается эскалация напряжения”, и парламент не может работать в привычном режиме. Единственным путем к стабилизации ситуации, по его убеждению, является «возобновление конституционного правопорядка в Украине и возвращение к редакции Конституции 2004 года».

«Именно поэтому мы настаиваем на том, что в Украине должны быть отменены диктаторские полномочия действующего Президента, в Украине должны быть возобновлены украинская Конституция, баланс власти, по которым именно Верховная Рада Украина формирует Кабинет министров Украины, правительство подотчетно и ответственно перед избранным народом Украины органом, а именно - украинским парламентом», - сказал Яценюк.