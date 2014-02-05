В КПУ хотят запретить главный жест "Свободы" и портреты Бандеры

В размещенном на сайте парламента тексте законопроекта указывается, что «распространение в Украине идей неонацизма и неофашизма приобрело масштабы, угрожающие национальной безопасности государства».

«Распространение идей гитлеровской идеологии становится массовым, это беспокоит не только граждан нашей страны, но и вызывает озабоченность в мире, прежде всего в странах Европы. Под прикрытием «демократических» лозунгов и при поддержке так называемых «национально-патриотических сил» в Украине функционируют радикальные вооруженные группировки, которые питаются идеями фашизма и пропагандируют их среди молодежи», - считают авторы проекта.

Читайте такжеИсследователи украинских ультраправых движений заявили, что Майдан - не экстремистыТак, законопроектом определяется, что неонацистская идеология - это совокупность радикальных идей, взглядов, установок, лозунгов и концепций, которые характеризуются крайним национализмом, антисемитизмом, ксенофобией, биологическим расизмом, стремлением восстановить национал-социализм, отрицанием Холокоста и идеализацией нацистского режима Третьего рейха, отдельных его деятелей и является современным ответвлением нацизма.

Неофашистская идеология - это совокупность современных радикальных идей, взглядов, установок, лозунгов и концепций, которые характеризуются расизмом, иррационализмом, антигуманизмом, использованием террористических видов деятельности, проповеди культа силы и являются идейными и политическими правопреемниками фашистских организаций, которые прекратили существование после Второй мировой войны.

Читайте такжеКравчук: Это неправда, что Украина - нацистское и фашистское государствоТакже отмечается, что неонацистской и неофашистской символикой в настоящем Законе считаются: флаги, гербы, эмблемы, форменная одежда, знаки различия и другая атрибутика неонацистских и неофашистских партий, общественных организаций и движений, изображения деятелей националистического движения (Степана Бандеры, Романа Шухевича, Евгения Коновальца и других), свастика, Кельтский крест, сочетание молота и меча, герб и флаг Третьего Рейха, знамя дивизии СС «Галичина», эмблема СС, белый крест в виде меча на фоне черного треугольника, который расположен в красном круге, нацистское приветствие (жест поднятой правой руки под углом около 45 градусов с розпрямленою ладонью), жест «Тризуб» (в форме кисти с тремя распрямленными кверху пальцами), другие виды символики определяются центральным органом исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в сфере культуры.

В законопроекте отмечается, что неонацистская и неофашистская идеология запрещается на всей территории Украины. Деятельность политических партий, общественных организаций и движений, в том числе молодежных, которые поддерживают неонацистскую и неофашистскую идеологию, запрещается.

Центральный орган исполнительной власти, формирует и реализует государственную правовую политику рассматривает учредительные документы и практическую деятельность политических партий, общественных организаций, в том числе молодежных, которые в своей деятельности поддерживают и пропагандируют неонацистскую и неофашистську идеологию и принимает меры для запрета их деятельности в порядке, установленном статьей 37 Конституции Украины и действующим законодательством.

Прекращение деятельности политических партий и общественных организаций, определенных в части второй этой статьи, которые на время вступления в силу этим Законом зарегистрированы в Украине, влечет за собой прекращение полномочий депутатов всех уровней, которые являются членами этих политических партий, были выдвинуты от них кандидатами в депутаты или принадлежат к депутатских фракций этих политических партий, роспуск руководящих органов организаций, областных, городских, районных организаций, их первичных ячеек и остальных структурных образований, предусмотренных уставами этих организаций, а также приостановление членства в них.

Также запрещается пропаганда неонацистской и неофашистской идеологии в Украине. Соответствующая пропагада, изготовление и распространение продукции, которая содержит неонацистскую и неофашистську символику, влекут за собой юридическую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Пропаганда неонацистской и неофашистской идеологии СМИ является основанием для прекращения его деятельности и отмены его регистрации.

Кроме того, проведение массовых мероприятий с использованием неонацистской и неофашистской символики, публичное празднование дат, связанных с националистическим движением, так же, как и публичное исполнение гимна ОУН-УПА или их частей, приравнивается к неонацистской и неофашистской пропаганды.

Изготовление и распространение, а также публичное использование неонацистской и неофашистской символики в политических целях на всей территории Украины запрещается и влечет за собой юридическую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Также все памятники деятелям националистического, неонацистской и неофашистского движения, руководителям, воинам и деятельности ОУН-УПА подлежат обязательному демонтажа в течение одного месяца со дня вступления в силу этим Законом.

Установка новых памятников деятелям националистического, неонацистской и неофашистского движения, руководителям, воинам и деятельности ОУН-УПА запрещается.

Нарушение этого Закона предусматривает юридическую ответственность согласно действующего законодательства Украины.

Законопроектом также вносятся изменения в закон «Об общественных объединениях» и в Уголовный кодекс Украины. В Кодексе, изменениями к статье 436-1 устанавливается, что публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма против человечности, совершенных в годы Второй мировой войны, в частности преступлений, совершенных организацией “Вафен СС”, подчиненными ему структурами, теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничали с фашистскими оккупантами, а также пропаганда неонацистской и неофашистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их пособников, - наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодня в Украине действуют такие партии, общественные организации и движения националистического толка - ВО «Свобода», Правый сектор, ВО "Тризуб им. С.бандеры", УНА-УНСО, "Патриот Украины", Социал-Национальная Ассамблея, «Украинская альтернатива», «Сич», «Род», Киевская организация «Белый молот», «Воля», ОУН, ВМОО «Молодежный Националистический Конгресс», Автономные националисты Украины, Всеукраинское общество политических узников и репрессированных, Национальный Альянс, МО «Объединения украинских националистов (державников)», ОУМ «Наследие» и др.».