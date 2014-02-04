МИД Литвы: состояние Булатова отражает физические признаки пыток
Состояние здоровья одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова отражает физические признаки долгосрочных пыток и жестокого обращения.
Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Литвы, передает Украинская правда.
"Литва приняла на лечение активиста украинской оппозиции, одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова, состояние которого четко отражает физические признаки долгосрочных пыток и жестокого обращения", - сказано в тексте.
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"Аналогичную озабоченность выразила и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в своем заявлении, сделанном 31 января по окончании встречи с украинской оппозицией", - говорится в сообщении.
"Европейский союз должен обратиться к Киеву с требованием проведения тщательного и независимого расследования этого и других аналогичных случаев пыток, и предпринять шаги для наказания виновных", - заявляет МИД Литвы.
"Украина является государством-участником Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, однако высказывается тревога по поводу проблемы с осуществлением Конвенции", - подчеркивается в сообщении.
Как известно, 2 февраля Булатов прибыл в Вильнюс на лечение.
Он исчез 23 января и нашелся 30 января в селе Вишенки Бориспольского района.
Как рассказал сам активист, неизвестные били его, порезали ему ухо и распинали - он имеет проколы на руках.