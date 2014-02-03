Почти половина украинцев выражает поддержку Евромайдану - опрос

Почти половина украинцев (49%) выражает свою поддержку Евромайдану.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве результаты исследования "Оценка жителями Украины социально-политической ситуации в стране по состоянию на январь 2014 года", проведенного Институтом социальных технологий "Социополис" по заказу Агентства моделирования ситуаций.

В частности ответы на вопрос об отношении к Евромайдану разделились почти поровну: 49% респондентов выразили поддержку (полностью или в большей степени), а 45,5% опрошенных высказались против Евромайдана.

"Необходимо отметить, что большинство респондентов (более 60%) дали категорически положительные или отрицательные оценки событиям Евромайдана ("полностью поддерживаю" или "полностью не поддерживаю"). Количество респондентов с менее категоричными оценкам указанных событий ("скорее поддерживаю, чем не поддерживаю" и "скорее не поддерживаю, чем поддерживаю") составляет лишь около 30%. Таким образом, можно утверждать, что Евромайдан разделил страну не просто на два лагеря, а на два преимущественно непримиримых лагеря", - отмечается в результатах исследования, которые презентовал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

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Также, согласно результатам опроса, события Евромайдану известны всему взрослому населению Украины - 87,2%. Только 0,3% опрошенных ответили, что им ничего не известно о Евромайдане. При этом о своем непосредственном участии в акциях Евромайдану заявили 9,8% респондентов, а в акциях, направленных против Евромайдана, 2,7%.

Основными причинами, которые обусловили возникновение Евромайдана, по мнению большинства опрошенных (51,9%), является неподписание Президентом Украины Виктором Януковичем Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. 41,7% опрошенных считают основной причиной неблагоприятную социально-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране. 37,7% считают, что причиной возникновения Евромайдана стал разгон правоохранительными органами студенческого Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. 23,2% назвали причиной провокации со стороны оппозиции, 16,2% - иностранное влияние, 9,9% - интриги в окружении Президента, 8,7% - заговор олигархов.

Среди основных требований Евромайдана наибольшую поддержку респондентов имеет наказание представителей власти, причастных к разгону студенческого Евромайдана. Это требование поддержали 58%, не поддержали - 29,8%. Большинство других требований Евромайдана (за исключением требования освобождения Юлии Тимошенко) также поддерживают большинство респондентов: отставку министра внутренних дел Виталия Захарченко - 46,9%, отставку премьер-министра Николая Азарова - 50,3%, отставку президента Януковича и досрочные президентские выборы - 47%, роспуск Верховной Рады и досрочные парламентские выборы - 49%, подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС - 46,1%.

Согласно результатам опроса, наиболее приемлемой формой протестов в ходе Евромайдана подавляющее большинство опрошенных считает мирные демонстрации. Поддерживают такую форму протеста 78,5% респондентов, а не поддерживают только 16,3%. Пикетирование органов государственной власти поддержали 36,2%, не поддержали - 55,7%, блокирование государственных учреждений поддержали 30,1%, не поддержали - 62,3%. Снос памятников Ленину поддержали 18%, не поддержали - 74%.

Результаты исследования свидетельствуют, что наибольшее количество опрошенных жителей Украины считает, что ситуация, сложившаяся в связи с Евромайданом, должна быть решена путем переговоров и компромиссов. Такого мнения придерживаются 41,3% опрошенных. За силовой разгон Евромайдану выступили 15,8% респондентов. 26,3% считают, что власть должна выполнить все требования протестующих.

Результаты опроса свидетельствуют, что среди жителей Украины существует большая неопределенность относительно того, чем закончится Евромайдан. 13,5% считают, что протестующие добьются от властей выполнения своих основных требований, 18,5% считают, что требования протестующих будут выполнены частично, после чего Евромайдан разойдется, 16,2% высказали мнение, что Евромайдан разойдется вследствие внутренних противоречий и потери интереса общества к нему, 18,3% респондентов считают, что Евромайдан будет разделен силовым путем и 11,2% высказали мнение, что Евромайдан сохранится на долгое время, при этом власть будет игнорировать его.

Исследование проводилось с 16 по 30 января среди населения Украины в возрасте 18 лет и старше. Метод сбора первичной информации - личное формализованное интервью. Выборка: трехуровневая с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Общий объем выборки составил 1650 респондентов - постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Теоретически статистическая погрешность репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95% для данных в целом по Украине не превышает 2,4%.