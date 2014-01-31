Рыбак отмечает, что митингующие должны освободить админздания

Об этом он сказал в интервью одному из украинских каналов, отвечая на вопрос, как лично он оценивает работу внеочередной сессии парламента.

Рыбак отметил, что был принят закон, который касается освобождения митингующих. «Сегодня нужно освободить государственные администрации, освободить органы местного самоуправления, чтобы они выполняли свои функции и несли ответственность перед своими территориальными общинами», - сказал спикер.

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Вместе с тем он отметил, что «к людям надо прислушиваться, продолжать переговоры», а также находить возможность урегулирования вопросов мирным путем.

Рыбак напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович также выступает за мирное урегулирование конфликта. «Никакие сегодня страшилки не надо о чрезвычайном положении и так далее. У нас есть все возможности услышать оппозицию, я имею в виду, власти услышать оппозицию», - сказал спикер.

Он отметил, что оппозиция также должна услышать власть и «садиться за стол переговоров до тех пор, пока не будет найдено решение».