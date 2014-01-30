В украинской власти начался процесс дезинтеграции - Квасьневский

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Квасневский сказал сегодня в эфире Польского радио.

"Это типичное явление для такого кризиса, что начинается процесс дезинтеграции власти. Думаю, что вчерашний неожиданный визит Президента Виктора Януковича в Верховную Раду является следствием того, что он боится, что большинство уже не на его стороне", - сказал он.

Квасневский считает, что Янукович приехал в парламент, чтобы "пугать, дисциплинировать и шантажировать", заметив, что это повлияло на депутатов, поскольку большинство поддержало предложенный "регионалами" закон об амнистии.

Несмотря на это, по мнению польского политика, дезинтеграция власти в Украине продолжится.

"Люди, которые раньше выполняли приказы власти, теперь хотят по меньшей мере удержать нейтралитет, чтобы иметь "акции на будущее" и потом сказать: ведь я тогда тоже был с вами, был в группе победителей", - убежден он.

Квасневский отметил, что эта дезинтеграция уже касается украинской армии, стражей порядка и судов.

Как сообщал УНИАН, 29 января народные депутаты на внеочередной сессии не могли найти консенсус ни по одному из предлагаемых четырех проектов об амнистии участников акций протеста.

Потом в ВР прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев. Они провели совещание с фракцией Партии регионов.

Как заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко, Янукович и руководство Партии регионов «приехали с Банковой в парламент, чтоб «промывать» мозги депутатам – «регионалам», которые не согласны поддерживать законопроекты об амнистии авторства ПР».

После совещания стало известно, что депутаты от ПР решили проголосовать за проект закона, внесенный депутатом от Партии регионов Юрием Мирошниченко.

По словам Кличко, Президент Украины рассматривал возможность роспуска парламента в случае неголосования за законопроект об амнистии.

После этого фракции ПР и КПУ без обсуждения приняли в первом чтении и в целом законопроект, внесенный Мирошниченко, «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний» (4021-3).

Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие в течение 15-ти дней освободят админздания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистию задержанных активистов без каких-либо условий.