Если ВР не примет закон об амнистии, Президент обратится к украинцам - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олийнык сказал в комментарии журналистам после встречи фракции ПР с Януковичем в парламенте.

В частности, по словам Олийныка, «Президент сказал: после этого я сделаю сегодня обращение к украинскому народу».

«Если решение не будет, будет сегодня обращение Президента к украинскому народу», - сказал депутат от ПР.

В то же время он отметил, что это обращение будет не общее, а «содержательное».

На уточняющий вопрос, может ли это обращение касаться введения чрезвычайного положения, Олийнык сказал: «Нет. Ни в коем случае, потому что президент сказал, никаких чрезвычайных ситуаций, никаких попыток силового варианта».

«Это будет выполнено пожелание украинцев переформатировать власть», - добавил «регионал».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла решение работать сегодня до принятия решения по закону об амнистии.

После голосования за такое предложение около 18.00 председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. «И все четыре закона мы сегодня через 10 минут должны рассмотреть», - сказал он и пригласил на совещание председателей фракций.

Депутаты не могли найти консенсус ни по одному из предлагаемых проектов.

Затем в ВР прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

Они провели совещание с фракцией Партии регионов.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано 4 законопроекта по амнистии участников акций протеста.