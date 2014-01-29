Янукович провел встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства .

Читайте такжеСостоялась встреча Януковича с Эштон и Томбински Как напомнили в пресс-службе, в понедельник, 27 января, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун во время телефонного разговора с Януковичем выразил готовность направить в Украину Специального посланника ООН для участия в диалоге по урегулированию политического кризиса.