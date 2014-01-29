Янукович провел встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН
17:31, 29 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович провел встречу со Специальным посланником Генерального секретаря ООН в Украине Робертом Серри.
Роберт Серри / Фото : un.org
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства .
Читайте такжеСостоялась встреча Януковича с Эштон и Томбински Как напомнили в пресс-службе, в понедельник, 27 января, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун во время телефонного разговора с Януковичем выразил готовность направить в Украину Специального посланника ООН для участия в диалоге по урегулированию политического кризиса.
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