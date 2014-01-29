В Ивано-Франковске СБУ проверяет информацию об увольнении шестерых бойцов "Альфы"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского областного управления СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, информация о том, что шестеро бойцов спецподразделения "Альфа" 28 января написали рапорты на увольнение была обнародована вчера выступающими на вечернем вече в Ивано-Франковске. В частности, об этом сказала депутат Ивано-Франковского облсовета Ольга Бабий.

Читайте такжеСМИ: Уволились несколько бойцов львовского Беркута (видео)В свою очередь в пресс-центре СБУ УНИАН ответили, что не владеют информацией по этому поводу и порекомендовали обращаться за разъяснением в местное управление СБУ.