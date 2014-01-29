В заседании Рады объявлен перерыв до 16 часов

Как передает корреспондент УНИАН, объявил перерыв первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник.

Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит два варианта законопроекта об амнистии - регионалКогда он вышел в президиум вместо председателя ВР Владимира Рыбака, в сессионном зале раздались возгласы: «Ганьба!». Как известно, именно Калетник 16 января проводил заседание парламента и с нарушением регламента выносил на голосование законы, которые 28 января были отменены.

Читайте такжеВласть сделала только один шаг для решения кризиса - УДАРОбъявляя перерыв, Калетник отметил, что продолжаются консультации с участием руководителей фракций, экспертов по законопроекту об амнистии.