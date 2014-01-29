Смотрите на УНИАН сегодняшнее заседание Верховной Рады онлайн

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит законопроект по устранению негативных последствий и недопущению преследования и наказания в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний.

Как передает корреспондент УНИАН, других вопросов в сегодняшней повестке дня парламента не предусмотрено.

После рассмотрения этого вопроса должно состояться закрытие внеочередной сессии ВР.

В 11:00 заседание еще не открыто.

После выступления первого президента Украины Леонида Кравчука Владимир Рыбак объявил в заседании перерыв до 14:00

В 14:00 был объявлен перерыв до 16:00