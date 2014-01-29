Смотрите на УНИАН сегодняшнее заседание Верховной Рады онлайн
12:03, 29 января 2014Политика
5 0
Сегодня, в 11:00 должно начаться заседание Верховной Рады
Рада продлила внеочередную сессию
Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит законопроект по устранению негативных последствий и недопущению преследования и наказания в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний.
Как передает корреспондент УНИАН, других вопросов в сегодняшней повестке дня парламента не предусмотрено.
После рассмотрения этого вопроса должно состояться закрытие внеочередной сессии ВР.
В 11:00 заседание еще не открыто.
После выступления первого президента Украины Леонида Кравчука Владимир Рыбак объявил в заседании перерыв до 14:00
В 14:00 был объявлен перерыв до 16:00
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter