Сегодня Рада может рассмотреть вопрос амнистии

Заседание начнется в 11.00.

Как сообщал УНИАН, 28 января за решение продолжить работу внеочередной сессии проголосовали 368 из 401 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Читайте такжеРада отменила большинство диктаторских законов 16 январяПредседатель Верховной Рады Владимир Рыбак отметил, что переговоры между представителями власти и оппозиции продолжаются, «они непростые, потому что и очень непростые вопросы - вопросы амнистии».

28 января народные депутаты отменили 9 законов - в частности тех, что были приняты поднятием рук 16 января и вызвали возмущение в обществе.

Вместо них были приняты четыре других, которые касались, в частности, налогообложения импорта газа, отрицания преступлений фашизма и разрушения памятников.