Обама впервые высказался в поддержку украинцев

Об этом заявил в ежегодном обращении к конгрессу президент Барак Обама, сообщает РИА Новости.

"В Украине мы поддерживаем принцип, что все люди имеют право выражать свое мнение свободно и мирно и принимать участие в будущем своей страны", - сказал Обама.

США занимают активную позицию в разногласиях между украинским правительством и оппозицией, поддерживая европейскую интеграцию Украины и протестное движение. Вице-президент США Джо Байден ранее пригрозил властям Украины санкциями и призвал их отозвать милицию из центра Киева и не вводить чрезвычайное положение.

Читайте такжеСенатор США Маккейн приветствует отмену законов 16 января, но хочет больше Во вторник Байден сообщил президенту Виктору Януковичу, что поддерживает отставку правительства во главе с Николаем Азаровым и отмену законов 16 января, ужесточавших правила публичных акций и деятельности в интернете. Байден призвал Януковича создать правительство, которое поведет Украину в Европу.

Сам Обама до настоящего времени о событиях в Украине не высказывался.