США призывают Януковича сформировать проевропейский Кабмин

Об этом сообщает прес-служба Белого дома по итогам второго за последние сутки телефонного разговора между вице-президентом США Джо Байденом и президентом Украины Виктором Януковичем, пишет РИА Новости.

"Вице-президент приветствовал достигнутый сегодня прогресс и призвал президента Януковича без промедления подписать решение парламента отменить некоторые из законов 16 января", — говорится в сообщении.

Байден также призвал Януковича работать с оппозицией, чтобы искать компромисс и мирное разрешение противостояния.

"Это включает закон об амнистии и (создание) нового правительства, которое сможет добиться политического единства, заслужить доверие украинского народа и повести Украину в европейском направлении, укрепляя демократические институты и проводя необходимые для экономического процветания реформы", — заключили в Белом доме.