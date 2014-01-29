Всемирный конгресс украинцев положительно оценивает отставку Азарова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

"Всемирный Конгресс Украинцев считает такое развитие событий шагом в правильном направлении и призывает Президента Виктора Януковича, лидеров оппозиции и Евромайдана продолжать переговоры для мирного и демократического решения кризиса в Украине", - заявил Президент ВКУ Евгений Чолий.