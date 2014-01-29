Всемирный конгресс украинцев положительно оценивает отставку Азарова

02:51, 29 января 2014
Политика
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Всемирный Конгресс Украинцев положительно оценивает отставку премьер-министра Украины Николая Азарова, следствием которой является отставка правительства Украины

азаров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

"Всемирный Конгресс Украинцев считает такое развитие событий шагом в правильном направлении и призывает Президента Виктора Януковича, лидеров оппозиции и Евромайдана продолжать переговоры для мирного и демократического решения кризиса в Украине", - заявил Президент ВКУ Евгений Чолий.

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