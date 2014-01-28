В Госдуме России назвали отставку Азарова мужественным шагом

"Азаров долгие годы работал на рост национальной экономики Украины, работал успешно, работал на благосостояние украинского народа. И то, что сейчас он пошел на такой шаг ради мирного урегулирования ситуации на Украине, для того, чтобы успокоить беспорядки, погромы, тот страшный пожар на Майдане - это, безусловно, поступок. И относиться надо к нему с уважением", - подчеркнул Слуцкий, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы будем обеспечивать поддержку в сотрудничестве с парламентом Украины по тем инфраструктурно значимым проектам, которые были запущены президентами двух стран в Москве в конце декабря 2013 года. Мы будем содействовать продвижению любых знаковых инициатив в области российско-украинского сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры, образования", - заверил он.