В ВХСУ решили наладить диалог с предпринимателями

Как сообщил в комментарии «Право-ТВ» глава ВХСУ Виктор Татьков, ВХСУ совместно с бизнес-сообществом планирует разработать план обсуждения наиболее важных для предпринимателей проблем, решение которых находится в компетенции судебной власти.

«Сегодня фундаментом экономики государства является бизнес. И как будут сегодня формироваться наши отношения с предпринимателями, и взгляды бизнеса на то, как работают суды – от этого зависит очень много и в экономике государства, и в том, какие вопросы возникают непосредственно у бизнес».

Также, по словам Виктора Татьков, ВХСУ считает полезным делать открытые встречи предпринимателей и представителей судебной власти Украины регулярными. И ведомство уже в ближайшее время планирует обратиться с аналогичной инициативой и к крупнейшим украинским бизнес-ассоциациям.

Как отмечает «Право-ТВ», эксперты уверены, что решение проблем бизнес-сообщества находится в компетенции судебной власти - предприниматели должны быть уверены, что законные интересы каждого из них будут защищены, поскольку это является одной из главных составляющих бизнес-климата в любом государстве.