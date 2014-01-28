На Закарпатье создали Народную раду

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня во время внеочередной сессии приняли депутаты Закарпатского областного совета.

За принятие проекта решения «Об общественно-политической ситуации в Украине» проголосовали 55 депутатов – члены политических партий «Фронт змін», «УДАР», «Единый центр» и «Батькивщина».

Читайте такжеЗакарпатский Беркут вернулся домой - начальник УМВДКак говорится в тексте проекта решения, озвученного председателем Закарпатского областного совета Иваном Балогой, образована Закарпатская народная рада, состав рады утвердить в количестве 30 человек, ее персональный состав утвердить согласно приложению (его журналисты не видели, - УНИАН), поручено избрать председателя, двух заместителей.

Также, согласно решению, создается совещательный орган из числа представителей общественности, исполнительный комитет Закарпатского областного совета. Контроль за исполнением этого решения возложен на председателя Закарпатского областного совета.

Читайте такжеТернопольский областной совет признал Народную Раду УкраиныТакже депутаты проголосовали за поправку к проекту решения, которую озвучил заместитель председателя облсовета, депутат от «Батькивщины» Андрей Сербайло: «Обязать правоохранительные органы освободить здание Закарпатского областного совета, призвать общину края не допускать силового захвата админзданий, установить, что на территории Закарпатской области не могут приниматься меры стражей порядка с использованием оружия и любых спецсредств, которые могут быть направлены на запрещение проведения массовых мероприятий, акций, демонстраций». За эту поправку проголосовали 56 депутатов.

Голосование завершилось аплодисментами и криками «Молодцы».

Как сообщал УНИАН, Народное вече, которое собралось 27 января в Ужгороде, приняло решение о создании 28 января Народной рады Закарпатья.