В Раде будет объявлен перерыв до 12.00 - Олейник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

По его словам, сегодня имеем несогласованности относительно закона об амнистии.

“Мы не договорились по всем вопросом. И есть там определенные тонкости. Мы прошли вопрос амнистии, но оппозицией не принимается условие, что амнистия должна быть после того, как будут освобождены все помещения”, - сказал Олийнык.

Он считает, что нужно установить четкие сроки ведениея в действие закона, например, 15 суток.

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Также Олийнык уверил, что во фракции Партии регионов нет раскола.

“Раскола нет, есть острая дискуссия”, - сказал он, заметив, что дискуссия продолжается вокруг реформирования как правительства, так и страны в целом, в том числе относительно борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, 27 января член рабочей группы по урегулированию политической ситуации, министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Президент Украины Виктор Янукович и оппозиция договорились завтра в Верховной Раде принять закон «Об амнистии», отменить законы «16 января» и рассмотреть вопрос об ответственности правительства.

Лукаш отметила, что в очередной раз лидерам оппозиции было указано на недопустимость поддержки радикальных действий, захвата помещений и дорог.

По результатами встречи стороны пришли к концептуальному согласию проголосовать Закон Украины «Об амнистии».

«Наша сторона настаивает на безотлагательном условии для данного Закона: амнистия вступит в силу лишь в случае освобождения всех захваченных помещений и автодорог. В противном случае совершенные правонарушения амнистированы не будут», - подчеркивает Лукаш.

Также было принято политическое решение об отмене принятых 16 января этого года законов, которые вызвали многочисленные дискуссии.

Вместе с тем сегодня в повестке дня внеочередной сессии ВР только вопрос - «Об урегулировании политического кризиса и обеспечении стабильности в государстве».