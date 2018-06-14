Три сценария для «черной» Рады

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак назначил проведение внеочередного заседания парламента на 28 января, якобы, по просьбе 150 народных депутатов, как того требует регламент. Но, ни для кого не секрет, что инициатором «выдергивания» парламентариев из отпусков (следующая сессия Верховной Рады, согласно календарному плану, должна была начаться 4 февраля) является президент. «Массовые беспорядки, произошедшие в последнее время, сопровождались насилием, кровопролитием, поджогами. То есть, сегодня ситуация требует немедленного урегулирования. Я просил бы вас призвать депутатов собраться и обсудить эту ситуацию», - обратился он на прошлой неделе к спикеру парламента.

Кроме того, в минувшую субботу глава государства встретился и с членами фракции Партии регионов в Верховной Раде. По словам народного депутаты от ПР Анны Герман, основным вопросом встречи стало обсуждение урегулирования ситуации в стране мирным путем, без кровопролития. «Вторым вопросом стал вопрос стратегии после урегулирования конфликта», - рассказала парламентарий.

Сценарий первый: «чрезвычайный»

Впрочем, судя по событиям, последовавшим за этой встречей, с жестоким разгоном и дальнейшими расправами над поддерживающими Евромайдан жителями Запорожья, Днепропетровска и Черкасс, эти якобы благие намерения могут и не иметь ничего общего с реальностью.

Впрочем, не смотря на мрачные слухи о возможном введении чрезвычайного положения, сейчас далеко не вся фракция Партии регионов поддерживает такой сценарий развития событий. Многие из них не желают эскалации конфликта. И, даже если поставили свои подписи под обращением к спикеру Верховной Рады для проведения внеочередной сессии, это не значит, что эти же подписи могут появиться под решением о введении ЧП, если таковое попытаются протолкнуть. Зато регионалы вполне готовы проголосовать за отставку действующего правительства. «Сегодня среди депутатов распространяются самые разные, вплоть до невероятных, слухи – по поводу завтрашнего заседания, - рассказал УНИАН директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. – Также ведется активная работа. Одни работают над бунтом в среде регионалов. Другие – над обеспечением монолитности их рядов».

В связи с этим, ситуация остается шаткой – подковерная борьба будет вестись до самого начала внеочередного заседания Верховной Рады. «Фракции будут определять свою тактику, исходя из ее (этой борьбы) итогов… Не исключаю, что, если дело пойдет так дальше, сессия может быть использована для того, чтобы узаконить введение чрезвычайного положения, которым грозилась Лукаш (министр юстиции, – УНИАН), и для лишения депутатской неприкосновенности «особо буйных». Но повторюсь: все будет зависеть от сегодняшних «грязных танцев», - рассказал политолог.

Такое мнение подтверждают в оппозиции. «К сожалению, сегодня у нас все еще нет повестки дня на завтра. Поэтому единственное, что сейчас можно делать, это проводить консультации и готовиться к различным сценариям», - сказал УНИАН народный депутат от УДАРа Виктор Чумак.

По его мнению, завтра в парламенте будет больше 226 народных депутатов. «Но вопрос в другом: будет ли большинство для голосования. Я думаю, что не удастся собрать голоса», - пояснил он.

Тем временем в «Батькивщине» вообще пока не берутся подсчитать, сколько депутатов может собраться завтра под куполом. «Мы еще не принимали решения о присутствии фракции на завтрашнем заседании», - рассказал УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Павел Петренко.

По его словам, все будет зависеть от того, какие вопросы будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады. «Если в повестке будет вопрос введения ЧП, большинство не соберется, - уверен он. – Все будет зависеть от сценария, на который рассчитывает власть. Сегодня же необходимо огласить повестку дня, а не держать общество в неведении».

Сами «регионалы» не высказывают желания комментировать вероятность голосования за чрезвычайное положение. Их предположения относительно повестки дня на завтра сводятся к обсуждению пакета «законов 16 января». Именно обсуждению, но никак не полной отмене (как того требует оппозиция). «Нам действительно нужно уточнить принятые 16 января законы. Их нужно довести до европейского образца. Сейчас они прописаны, скорее, рамочно, - написал на своей странице в Facebook народный депутат от Партии регионов Олег Царев. – Нужно, к примеру, дать более четкое определение понятию «клевета». Иначе, при отсутствии в нашей стране прецедентного права, могут появиться предпосылки для судебного произвола. Но о полной отмене этих законов на переговорах речь действительно не шла».

По его словам, даже с учетом «взаимного недоверия сторон, мы получили «дорожную карту» для прекращения противостояния». «Учитывая актуальность, правительство уже делает шаги в этом направлении. К сожалению, оппозиция продолжает нарушать уже достигнутые договоренности», - написал он.

Сценарий второй: во всем виноват Кабмин

Впрочем, какие именно шаги делает Кабинет министров, в самом правительстве также не особо информируют общественность. К примеру, в понедельник премьер-министр Николай Азаров провел закрытое заседание, без присутствия прессы и оппозиции. И это дало возможность последним заявить: мол, члены правительства в закрытом режиме могли обсуждать вопрос введения в стране чрезвычайного положения.

В результате, оправдываться пришлось пресс-секретарю премьер-министра Виталию Лукьяненко. «У премьер-министра проходило традиционное совещание, и рассматривали рабочие текущие вопросы… Не ставился (вопрос введения ЧП), не рассматривался, не возникал. И нужно прекратить спекуляции относительно того, что правительство может вводить чрезвычайное положение... Правительство не вводит ЧП», - рассказал он УНИАН.

Действительно, согласно закону «О правовом режиме чрезвычайного положения», о необходимости введения ЧП президента должен проинформировать секретарь СНБО. Как известно, на сегодняшний день эта структура обезглавлена: экс-секретарь Совбеза, Андрей Клюев, на минувшей неделе возглавил Администрацию президента. Собственно, в этом случае закон предусматривает обращение к главе государства с подобной просьбой Кабинет министров. И, после того, как соответствующий указ президента публикуется в официальных СМИ, Верховная рада должна рассмотреть и проголосовать это решение (но не позже, чем через два дня).

Нынешнему составу правительства бояться уже почти нечего. Учитывая, что сегодня отставка Кабмина близка, как никогда, напоследок можно «протянуть» и такое решение. Напомним, одно из требований оппозиции на внеочередную сессию парламента – отставка правительства, а не его переформатирование. «Наша позиция на завтрашнюю внеочередную сессию Верховной Рады, что называется – «без дураков», «разводок» и симуляций… Необходимо решить ряд вопросов: отставка правительства Азарова, амнистия всем участникам противостояний в стране, за исключением случаев, приведших к гибели людей, безоговорочная отмена пакета диктаторских законов, «проголосованных» 16 января, восстановление Конституции Украины 2004 года, назначение новой даты выборов президента, вытекающей из этой Конституции… Это не воля и не право политиков, это неотвратимое требование миллионов людей», - написал на своей странице в Facebook народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков.

Подчиниться такому требованию готовы и внефракционные парламентарии. Так, по словам народного депутата Владимира Литвина, голосование за отставку Кабмина и отмену законов «16 января» поддержат 13 внефракционных народных избранников. Кроме того, предложения оппозиции могут поддержать еще столько же депутатов из других – неоппозиционных – фракций.

Собственно, некоторые из этих парламентариев и не скрывают, что готовы отправить Кабмин в отставку вместе с оппозицией. Так, по словам депутата от Партии регионов Николая Джиги, увольнение членов правительства обсуждалось на заседании фракции Партии регионов в минувшую субботу. «На заседании фракции (25 января, – УНИАН) были высказаны претензии в адрес правительства – очень много претензий, депутаты говорили смело — было предложено отправить правительство в отставку», - отметил он и добавил, что положительно относится к возможности «отдать» Кабмин представителю оппозиции, поскольку это может стабилизировать ситуацию.

К слову, в вопросе отставки Кабмина и внесении изменений в Основной закон, к оппозиции готовы присоединиться и коммунисты. Во всяком случае, по словам главы КПУ Петра Симоненко, техническое правительство, которое может быть создано на один год, поможет стране выйти из политического кризиса. «В нынешней ситуации необходимо диалог, а парламент, каким бы он сегодня ни был, - это площадка для общения разных политических сил. И эта площадка должна работать, - рассказала УНИАН народный депутат от КПУ Оксана Калетник. – Сегодня мы также, как и все остальные фракции, ожидаем появления на сайте Верховной Рады повестки дня на завтра. Но уже сегодня могу сказать, что фракция КПУ будет присутствовать на заседании».

Сценарий третий: конфронтация

А, пока повестки дня нет, противоречия не исчезают ни в рядах парламентариев, ни на улице. Лидеры оппозиции, в очередной раз, пошли на переговоры с президентом, не спросив (как это было прежде), разрешения на это у Майдана. До этого семь часов они совещались между собой: стоит ли игнорировать или блокировать завтрашнее заседание Верховной Рады. И окончательного решения, на данный момент, рядовые «бойцы» трех оппозиционных фракций парламента не знают.

Тем временем, продолжаются аресты активистов в Днепропетровске, Запорожье и Черкассах: несколько участников акций в поддержку Евромайдана и вовсе исчезли. Охрана баррикад на Грушевского и Майдане в оередной раз ожидает сегодня ночью штурма со стороны спецподразделений милиции и строит еще больше укреплений.

Все это напоминает игру мускулами друг перед другом. Сумеют ли политики прекратить эту игру и договориться завтра в парламенте? Это вполне посильная задача, считает политтехнолог Андрей Золотарев: «В принципе, это возможно. Однако все будет зависеть от того, продолжает ли власть сегодня некую игру, или, действительно, хочет компромисса… Пока я вижу только игру как способ еще потянуть время, но не идти на реальный диалог».

Поэтому, по его словам, завтра можно ожидать чего угодно: от ареста лидеров оппозиции прямо в сессионном зале, до введения чрезвычайного положения. «Однако это ситуацию не решит», - уверен он.