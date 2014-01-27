"Евромайдан SOS" обнародовал список пропавших активистов

"В течение последних суток к нам обратилось очень много журналистов (и не только) с вопросом о количестве пропавших лиц. Поэтому мы решили опубликовать ту информацию, которую мы имеем сейчас", - говорится в сообщении на странице "Евромайдан SOS" в социальной сети Facebook.

Напоминаем, что у нас работают волонтеры, а данные мы получаем из трех основных источников: наша страница в ФБ facebook.com/EvromaidanSOS, через которую мы получаем сообщения; “горячая линия” Евромайдан SOS, а также открытые источники - медиа, подчеркивается в заявлении.

"По состоянию на 27 января в распоряжении Евромайдан SOS является следующая информация: с 16 января до Евромайдан SOS поступило 84 обращения о поиске пропавших лиц, тех, связь с кем было потеряно и местонахождение которых было неизвестно", - отмечают активисты.

По состоянию на 18.00 27 января 57 человек найдено (без учета тех людей, которые оказались в райвіділках и больницах), анаразі, согласно данным Евромайдан SOS, разыскивается 27 человек.