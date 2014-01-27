Регионал предлагает ликвидировать "Беркут"

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления “О принятии Кабинетом министров Украины мер для обеспечения прав и свобод человека во время мирных собраний”.

Текст проекта (№4018), автором которого является народный депутат от Партии регионов Николай Рудьковский, размещен на официальном сайте парламента.

Основной целью принятия постановления, по мнению автора, является снижение напряженности в обществе, уменьшение факторов, которые способствуют эскалации насилия, и обеспечение прав и свобод человека.

"Проектом предусмотрено рекомендовать Кабинету министров Украины ликвидировать специальное подразделение «Беркут» МВД Украины, отменить последние изменения в нормативно-правовую базу относительно регулирования применения специальных средств, запретить правоохранительным применение огнестрельного и другого стрелкового оружия во время обеспечения общественного порядка на мирных мероприятиях, демонстрациях, митингах и т.п.", - говорится в пояснительной записке.

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Сегодня ранее в Верховной Раде также зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении реализации полномочий Верховной Рады Украины при определении структуры Министерства внутренних дел Украины».

Текст проекта закона (№4016), автором которого является народный депутат от «УДАРа» Николай Паламарчук, размещен на официальном сайте парламента.

В частности, документом предлагается запретить образование спецподразделений милиции без решения парламента