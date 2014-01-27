Депутат от "Бaтькивщины" выиграл сyд против Кличко - СМИ

Окружной административный суд города Киева принял решение, которым обязал Виталия Кличко ответить, есть ли у него право постоянного проживания в Соединенных Штатах Америки и в Германии, сообщает газета "Закон и Бизнес".

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В решении суд сослался на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой у общественности есть право быть информированной, в частности, об аспектах жизни публичных лиц, и такое право является основополагающим для демократического общества.

Также суд отметил, что границы допустимой информации относительно должностных и служебных лиц, политических деятелей, которые выполняют официальные функции, могут быть шире по сравнению с пределами такой же информации относительно обычных граждан.

Ранее депутат Одесского областного совета фракции ВО "Батькивщина" Василий Задорожнюк обратился в суд с иском с требованием предоставить информацию о наличии у Виталия Кличко права постоянного проживания в зарубежных странах - Германии и Соединенных Штатах Америки. Поводом для обращения в суд стало игнорирование соответствующего запроса депутата Виталием Кличко.