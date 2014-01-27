По факту захвата Минюста милиция открыла уголовное производство

Сегодня, 27 января, в Киеве по факту незаконного захвата помещения Минюста открыто уголовное производство, сообщает ТСН.

"Как сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1.ст.341 Уголовного кодекса Украины "Захват государственных или общественных зданий или сооружений.

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Правоохранители установили, что входные двери в здание сломаны, повреждена металлическая секция окон на первом этаже, выбиты стекла. Внутри помещения слышался шум и передвижения мебели на всех четырех этажах.

Кроме того, неизвестные лица забаррикадировали изнутри служебный въезд во двор.

Ранее сообщалось, что Лукаш потребует введения чрезвычайного положения, если Минюст не освободят активисты