За попытку захвата Запорожской ОГА милиция возбудила уголовное производство.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Запорожской области.

"Мы открыли уголовное производство по статье 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Конечно, мы будем вести расследование, конечно, что все это (попытка захвата - УНИАН) документировалось", - отметили в запорожской милиции.

Читайте такжеМитингующие в Запорожье разожгли перед домом ОГА костер из елок

Ответ на вопрос, есть ли задержанные, в пресс-службе сказали: "Не исключено, что в процессе расследования будут задержанные".

В то же время журналисты из Запорожья сообщили УНИАН, что во время попытки зачистки милицией площади возле облгосадминистрации пострадало трое журналистов: Валентин Терлецкий, Дмитрий Смалієнко, Геннадий Волков.

Также, по словам журналистов, участники акций протеста устроили в развлекательном центре "Байда", который расположен рядом со зданием облгосадминистрации свой штаб, а также два пункта медицинской помощи.

При этом собеседники агентства отметили, что администрация заведения миролюблюбиво отнеслась к митингующим и предоставила помещение для их нужд.

В то же время в соцсетях появилась информация, что к 5-й городской больницы массово свозят пострадавших во время акций протеста, а водители такси, с которыми митингующие пытаются уехать от здания ОГА домой отвозят их в милицию.