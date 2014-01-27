В Лавре дети молились о мире в Украине

Об этом заявил вечером 26 января управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на первой Детской молитве о мире в Украине, которая состоялась в Киево-Печерской лавре перед великой православной святыней c Афона - Дарами волхвов, сообщает корреспондент УНИАН.

Во время молебна о мире в Украине, дети киевских воскресных школ стали на колени перед Дарами волхвов и попросили Бога о том, чтобы в Украине не было войны. На детский молебен собралось более 2 тысяч человек.

«Дети против кровопролития. Они не хотят лишиться своих братьев, сестер, своих родителей. Украинская православная церковь выступила с инициативой провести детские молебны по всей Украине. Сегодня дни особых испытаний и сегодняшняя молитва особенная. Через чистые души наших детей мы будем взывать к Всемилостивому Господу, чтобы Он даровал нашему отечеству мир, отвратил от ненависти и братоубийства», - сказал управляющий делами УПЦ.

В своем слове владыка отметил, что украинцы не должны строить друг против друга баррикады. Митрополит Антоний отметил важность детской молитвы в эти дни.

В комментарии УНИАН владыка объяснил: «Ребенок еще без грехов. Когда ученики не пустили к Нему детей, Он им сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие» (Мк.10,14). Надеемся, что детская чистая и пламенная молитва не даст взрослым совершить непоправимую ошибку”, - верит владыка Антоний.