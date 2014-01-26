На запорожском Майдане заявили, что не собираются захватывать ОГА

Организаторы Майдана не планировали и не планируют захватывать здание Запорожской областной государственной администрации.

Об этом сообщил УНИАН соорганизатор запорожского Евромайдана Игорь Артюшенко – руководитель общественной организации «Украинська справа», от имени которой традиционно подаются заявки на проведение каждое воскресенье перед зданием Запорожской ОГА запорожского Майдана.

«Мы не планировали и не планируем захвата здания Запорожской облгосадминистрации», - заявил Артюшенко, однако подтвердил, что камни, которыми сегодня были разбиты стекла в Здании Запорожской ОГА, летели из толпы митингующих.

«Со второго этажа здания ОГА на митингующих бросали взрывавшиеся пакеты, из толпы полетели камни. Кто именно бросал, мне сказать сложно, но несколько стекол здания, действительно, разбиты», - констатировал Артюшенко.

Как сообщал УНИАН, Сегодня – 26 января в Запорожье, ставшее в последние месяцы традиционным собрание активитстов Майдана перед зданием облгосадминистрации, закончилось открытием уголовного производства.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «следственное управление ГУ МВД Украины в Запорожской области открыло уголовное производство по факту попытки захвата здания Запорожской ОГА, которое состоялось сегодня около 14.00». По данным работников ОГА, находящихся сегодня на рабочих местах и ставших свидетелями попытки захвата, она заключалась в том, что участники Майдана – около 3 тыс. человек попытались через заслон милиции пробиться в здание облгосадминистрации. При этом несколько стекол здания ОГА были разбиты брошенными неизвестными предметами.

Акция протеста, участники которой традиционно требу ют отставки не только Президента, но и руководства местной власти, в частности, председателя Запорожской ОГА Александра Пеклушенко, продолжается, несмотря на то, что, согласно заявке, должна была завершиться в 13.30.

Не расходятся от здания ОГА и участники так называемогог Антимайдана, около 1 тыс. человек, которых от участников запорожского Майдана отделяет кордон милиции.