В ПР ждут ответа от оппозиции

Об этом заявил народный депутат от ПР Владимир Олейник.

По его словам, самый серьезный месседж, который был провозглашен Президентом, - неприменение властью силы в отношении участников мирных демонстраций.

В то же время, Олейник считает, что там, где захватывают помещения и есть правонарушения, нужно привлекать виновных к ответственности. Причем речь идет и об организаторах, которые финансируют подобные силовые акции.

Как заявил нардеп, переговорный процесс признан как основной в урегулировании конфликта.

Именно поэтому, по его мнению, были сделаны предложения, в частности, того, чтобы возглавить Правительство Арсению Яценюку - человеку, который имеет наибольший опыт в управлении (он бывший Председатель Верховной Рады и бывший председатель Нацбанка Украины - ред.)

Читайте такжеЯценюк заявил, что оппозиция готова возглавить правительствоВиталию Кличко Президент предложил пост Вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам как человеку, который не имеет такого опыта государственного управления, заявил Олейник.

также он прокомментировал возможность возвращения Конституции образца 2004 года.

«Были найдены ответы на предложения самой оппозиции, а именно о возвращении к Конституции 2004 года», - сообщил Владимир Олейник.

Читайте такжеЯценюк о премьерстве: мы не отвергаем предложение, но мы его и не принимаемОн считает, что такой шаг нужно делать, безусловно, конституционным способом. 13 раздел Конституции Украины объясняет, каким образом менять Основной закон. В частности, необходимо найти 300 голосов в парламенте и проголосовать такие изменения на двух сессиях после конституционной экспертизы. Второй вариант - обсуждение на всенародном референдуме. Но политические стороны должны заранее договориться, что результаты такого референдума они имплементируют в Конституцию, то есть снова нужны 300 голосов, пояснил народный депутат.

Также он рассказал, что когда рассматривался вопрос об изменениях в состав Центральной избирательной комиссии, то Глава государства поддержал такое предложение, поскольку в июне истекает срок 12 членов ЦИК.

«Президент, используя европейский опыт, предложил сформировать ЦИК на пропорциональной основе в зависимости от представительства политических сил в парламенте», - сказал Олейник.

Кроме того, Глава государства считает необходимым вернуться к рассмотрению законов, которые были приняты 16 января, и внести необходимые изменения.

Читайте такжеОппозиция не приняла предложения Януковича - СтецьПо словам парламентария, уже создана специальная экспертная группа для проработки возможностей как внесения изменений по существу, так и в отдельных законах, которые были приняты 16 января - либерализации наказания. Например, уменьшение ответственности (переход от лишения свободы до штрафа). Но это предмет переговорного процесса.

Владимир Олейник отметил, что оппозиция к таким предложениям была не готова, ибо, с одной стороны предложения привлекательны, а с другой - это значит взять на себя ответственность. Ответственность за экономику, за соцвыплаты, за борьбу с коррупцией.

«Сейчас необходимо дать ответ - идет ли оппозиция путем переговорного процесса и своего присутствия во власти с тем, чтобы этот конфликт был решен мирным путем», - резюмировал народный депутат.