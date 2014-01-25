Янукович уволил своего пресс-секретаря Чепак
21:12, 25 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович уволил своего пресс-секретаря Дарью Чепак.
Место пресс-секретаря Януковича уже вакантно
Соответствующий указ от 25 января 2014 размещен на официальном сайте главы государства.
С марта 2011 года Чепак работала пресс-секретарем президента Украины Виктора Януковича. До перехода в Администрацию президента она работала журналистом.
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