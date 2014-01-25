Янукович уволил своего пресс-секретаря Чепак

Президент Украины Виктор Янукович уволил своего пресс-секретаря Дарью Чепак.

Соответствующий указ от 25 января 2014 размещен на официальном сайте главы государства. С марта 2011 года Чепак работала пресс-секретарем президента Украины Виктора Януковича. До перехода в Администрацию президента она работала журналистом.

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