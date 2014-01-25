Встреча Януковича с лидерами оппозиции завершилась

Завершилась встреча Президента Украины Виктора Януковича и участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса с лидерами оппозиционных парламентских фракций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента. Во встрече принимали участие глава Администрации Президента, руководитель рабочей группы Андрей Клюев, первый заместитель главы АП Андрей Портнов, министр юстиции Елена Лукаш, руководитель фракции Политической партии «УДАР» Виталий Кличко, руководитель фракции «ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель фракции «ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Встреча длилась свыше трех часов. Других подробностей пресс-служба не сообщает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter