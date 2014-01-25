В Ужгороде активисты устанавливают палаточный городок

Как передает корреспондент УНИАН, они начали взимать деревянные скамейки с площади и ограждать ими место, где будут стоять палатки. Одна большая военная палатка уже установлена, в ней будет работать полевая кухня. Между тем в здании Закарпатской облгосадминистрации заблокированы изнутри двери, в помещении находятся милиционеры.

Вокруг ОГА стоит кордон из правоохранителей, возле которого расположилась отдельная группа митингующих. Некоторые из них говорят, что среди протестующих, которые устанавливают палатки, очень мало закарпатцев. По их словам, там в основном ”экстремисты - свободовцы”, специально привезенные из Львова и Ивано - Франковска”.

В свою очередь люди под флагами «Свободы» заявляют, что противоположный лагерь - это чиновники, которые собрались со всей области.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде в 14.00 начался митинг, объявленный на сегодня в сети Фейсбук на странице «Евромайдан Ужгород».

Фактически на митинге присутствуют своего рода два лагеря митингующих. Первый стоит перед входом в здание Закарпатской облгосадминистрации. Они держат транспаранты с надписями: «Закарпатье - за мир» , « Мы против раскола» и скандируют «Львов – вон!».

Второй лагерь держит флаги ”Свободы” и государственные флаги Украины. Эти митингующие скандируют «Банду – геть!». Обе стороны свистят и пытаются перекричать друг друга, между ними стоит кордон правоохранителей. К митингующим выходил председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр Ледида, который сказал, что активные действия в области сейчас не уместны, ведь ситуация в крае стабильная.

Сегодня закарпатские интернет- сайты написали, что в Закарпатье из Львовской и Ивано -Франковской организовано привезли около сотни «свободовцев».