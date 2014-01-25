В Одессе проходит автопробег в поддержку Евромайдана

16:58, 25 января 2014
Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, колонна, в которой около 40 машин, отъехала от Куликова поля по Фонтанской дороге.

Автомайдан продолжается по всей Украине

На них флаги Евросоюза и Государственные флаги Украины. Автоколонну сопровождает ГАИ. Многие водители встречных машин включают клаксоны в знак поддержки.

Как пояснила УНИАН представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, в настоящее время колонна ездит по городу, периодически делая остановки. Во время остановок участники мирной акции раздают прохожим листовки, призывая прийти на мирный митинг к памятнику Дюку.

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