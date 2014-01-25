На Грушевского продолжается перемирие
12:25, 25 января 2014Политика
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Между митингующими и силовиками на улице Грушевского в центре Киева продолжается перемирие - никаких активных действий не наблюдается.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, активисты восстанавливают баррикады на Грушевского и греются у бочек с огнем. Также время от времени протестующие подбрасывают в огонь автопокрышки.
Как сообщал УНИАН, на улице Грушевского поздно вечером 24 января митингующие возобновили активные действия. В частности, они вновь подожгли всю цепь шин на первой баррикаде – от колоннады стадиона «Динамо» до прилегающих напротив домов. В свою очередь, сотрудники МВД подсвечивали прожекторами территорию, на которой находятся протестующие. Время от времени раздавались взрывы и выстрелы.
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