В Днепропетровске задержали 13 митингующих - МВД

Об этом сообщает Сектор связей с общественностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, все они были доставлены в Бабушкинский райотдел Днепропетровского городского управления милиции, двое из них оказались несовершеннолетними. Четырем из задержанных суд уже назначил штраф в размере 2550 грн, в отношении еще семи суд примет решения сегодня.

Сообщается, что вчера в 14.00 в парке им. Калинина собралась группа молодежи численностью около 80 человек. В 15.00 они отправились на Европейскую площадь по проспекту Карла Маркса, при этом примерно 15 человек закрыли лица медицинскими масками и замотались шарфами. Во время шествия они несколько раз выкрикивали «Ганьба», нарушали общественный порядок и провоцировали столкновения с работниками милиции.

«13 наиболее активных были задержаны и доставлены в Бабушкинский райотдел милиции для составления административных протоколов по ч. 3 ст. 185-1 КУоАП и дальнейшего рассмотрения в районном суде. Среди задержанных - шесть студентов днепропетровских вузов, пять учащихся колледжей и средних школ, двое нигде не работают и не учатся», - говорится в сообщении.

В отношении 11 составлены административные протоколы по вышеуказанной статье. В отношении двух несовершеннолетних админпротоколы не составлялись, так как по возрасту они не являются субъектами административного правонарушения. Решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности. Все задержанные отпущены из райотдела.

Как сообщал УНИАН, 24 января возле здания Днепропетровской облгосадминистрации прошел митинг, в ходе которого несколько сотен молодых людей в масках скандировали "Ганьба!" и "Один за всех и все за одного". Путь к администрации протестующим преградили около 10 сотрудников милиции.

В ряде регионов Украины за последние два дня местные жители начали массово пикетировать и захватывать здания облгосадминистраций.