Янукович назначил Макеенко председателем КГГА

Президент Виктор Янукович назначил Владимир Макеенко председателем КГГА.

Янукович призначив Макеєнка головою КМДА Об этом сообщается на сайте Президента. Нардеп от Партии регионов Владимир Макеенко назначен главой Киевской городской государственной администрации. Соответствующий указ №43 размещен на сайте президента Виктора Януковича. Как сообщал УНИАН, другим указом Янукович уволил Александра Попова с должности главы КГГА. Макеенко - народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР.

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