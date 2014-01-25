В Черкассах митингующие разоружили милиционера - МВД

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как указано в сообщении, после того, как митингующие затянули в толпу работника милиции, он "обнаружил отсутствие табельного огнестрельного оружия".

"По данному факту следственным отделом Приднепровского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 262 Уголовного кодекса Украины (Похищение, присвоение огнестрельного оружия), наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", - говорится в сообщении МВД.

В милиции также сообщили, что принимаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц правонарушителей и местонахождение табельного огнестрельного оружия.